(Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Io dico quali sono le leggi. Possono avere l'dalla raccoltai gruppi costituiti entro il dicembre 2021. Inoltresi èun, approvato circa un mese e mezzo fa, solo per lain base alla quale se si ha la componente al Misto ed un eletto già con quel simbolo, si ha diritto. Questo riguardaalla, non qua che c'è solo la Bonino". Lo dice all'Adnkronos la senatrice Loredana De, eletta nel 2018 nella lista Liberi e uguali nel Lazio e presidente del Gruppo misto. De, rispondendo sul rischio di elusione dello spirito della legge e sull'eventualità che una interpretazione del Ministero dell'Interno possa ...

CCiavaroli : @3filetti Quanto meno è coerente. Anche Letta è di formazione democristiana eppure convive con Orlando (che ha già… -

Il Sannio Quotidiano

... i cambi di gruppo e i subentri sono possibili, addirittura agià svolte. E ovviamente con ... quando la presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama Loredana Deha annunciato che "all'...Alla conferenza stampa, promossa su iniziativa della senatrice Loredana De, in ... promosso e presentato dalla Fondazione UniVerde e da Noto Sondaggi, in vista delle prossimeil 56% ... Elezioni: De Petris, ‘esenzione firme +Europa si è fatta fare emendamento per la Camera’ Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Io dico quali sono le leggi. Possono avere l’esenzione dalla raccolta firme i gruppi costituiti entro il dicembre 2021. Inoltre +Europa si è fatta fare un emendamento, appr ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...