Elezioni: Calenda a Letta, vediamoci oggi e decidiamo (Di lunedì 1 agosto 2022) "Enrico Letta sei troppo intelligente per considerare questo appello una risposta. vediamoci oggi con Più Europa e chiudiamo in un senso o nell'altro. Così ci facciamo male tutti. A dopo". Lo scrive ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) "Enricosei troppo intelligente per considerare questo appello una risposta.con Più Europa e chiudiamo in un senso o nell'altro. Così ci facciamo male tutti. A dopo". Lo scrive ...

Ettore_Rosato : “Alle elezioni andremo da soli, al centro, spero si unisca anche Calenda. Saremo l’unica novità sulla scheda eletto… - Agenzia_Ansa : 'Agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassif… - petergomezblog : Elezioni, Calenda a Letta: “Abbiamo chiesto il minimo sindacale. Se risposta sarà no, la responsabilità della rottu… - davidedinoia : #elezioni ma Calenda e Della Vedova sanno anche scrivere ? Non lo sapevo. Pensavo che fossero solo bravi a dire cazzate. - SLN_Magazine : Elezioni 2022, Calenda: 'Verdi e Si che c'entrano con agenda Draghi?'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -