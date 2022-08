Elezioni 2022, vertici M5S al lavoro per superare stallo (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo la linea dura sul tetto dei due mandati, si aprono spiragli nel dialogo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sulle regole per le candidature in vista delle Elezioni 2022. Più che un confronto a due, in realtà, si tratta di una triangolazione, che oltre al garante e il leader del M5S vede coinvolto anche il Comitato di Garanzia composto da Roberto Fico, Laura Bottici e Virginia Raggi. Nelle prossime ore, al più tardi domani, dovrebbero essere rese note le regole di ingaggio per aspiranti deputati e senatori M5S. A quanto apprende l’Adnkronos, si va verso un allargamento delle maglie, dopo giorni in cui il garante voleva tenere intatte le vecchie regole. E invece pare che Grillo sia ora pronto a cedere sia sui capilista -lasciando a Conte la possibilità di indicarli- sia sul principio di territorialità, vale a dire la vecchia regola ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo la linea dura sul tetto dei due mandati, si aprono spiragli nel dialogo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sulle regole per le candidature in vista delle. Più che un confronto a due, in realtà, si tratta di una triangolazione, che oltre al garante e il leader del M5S vede coinvolto anche il Comitato di Garanzia composto da Roberto Fico, Laura Bottici e Virginia Raggi. Nelle prossime ore, al più tardi domani, dovrebbero essere rese note le regole di ingaggio per aspiranti deputati e senatori M5S. A quanto apprende l’Adnkronos, si va verso un allargamento delle maglie, dopo giorni in cui il garante voleva tenere intatte le vecchie regole. E invece pare che Grillo sia ora pronto a cedere sia sui capilista -lasciando a Conte la possibilità di indicarli- sia sul principio di territorialità, vale a dire la vecchia regola ...

