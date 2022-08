Elezioni 2022, Renzi: “Se Calenda e Letta si accordano, Lega e Forza Italia brindano” (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – “Se domani Calenda e Letta si accordano, Forza Italia e Lega brindano”. Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi a La corsa al voto su La7, in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. “Il discorso del voto utile, mettersi tutti insieme con il Pd, non è credibile. Se non ci sono i 5 Stelle la partita è monca di un pezzo – afferma – nonostante io non li voglia. Capirei la grande alleanza di tutti se ci fossero tutti, ma così, per attutire la vittoria della destra, serve un centro forte”. “Un’area di centro, il terzo polo che fa il 10%, è decisivo per attutire l’impatto del governo di destra, e sarebbe fantastico per dopo, per crescere” dice ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – “Se domanisi”. Lo dice il leader diViva Matteoa La corsa al voto su La7, in vista dellepolitiche del 25 settembre. “Il discorso del voto utile, mettersi tutti insieme con il Pd, non è credibile. Se non ci sono i 5 Stelle la partita è monca di un pezzo – afferma – nonostante io non li voglia. Capirei la grande alleanza di tutti se ci fossero tutti, ma così, per attutire la vittoria della destra, serve un centro forte”. “Un’area di centro, il terzo polo che fa il 10%, è decisivo per attutire l’impatto del governo di destra, e sarebbe fantastico per dopo, per crescere” dice ...

