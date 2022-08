Elezioni 2022, l'appello di Letta: "Il terzo polo aiuta la destra" (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) - L'ipotesi di un terzo polo accende la campagna verso le Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Il segretario del Pd, Enrico Letta, dalla festa dell'Unità di Casalgrande, a Reggio Emilia, lancia l'appello: "Mi sento di fare un appello a tutti coloro che hanno dubbi in queste ore sul fatto di creare una larga e convinta alleanza che sia in grado di battere le destre e che pensano che fare un terzo polo sia più conveniente. Penso che il terzo polo sia il modo migliore per aiutare le destre". Un messaggio indirizzato in particolare a Carlo Calenda. Il leader di Azione in queste ore dovrebbe pronunciarsi sul tema delle alleanze. "Quello che aiuta di sicuro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) - L'ipotesi di unaccende la campagna verso lepolitichedel 25 settembre. Il segretario del Pd, Enrico, dalla festa dell'Unità di Casalgrande, a Reggio Emilia, lancia l': "Mi sento di fare una tutti coloro che hanno dubbi in queste ore sul fatto di creare una larga e convinta alleanza che sia in grado di battere le destre e che pensano che fare unsia più conveniente. Penso che ilsia il modo migliore perre le destre". Un messaggio indirizzato in particolare a Carlo Calenda. Il leader di Azione in queste ore dovrebbe pronunciarsi sul tema delle alleanze. "Quello chedi sicuro ...

