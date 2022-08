Elezioni 2022, Conte: 'Pd si è accodato a Lega e Forza Italia per farci fuori' (Di lunedì 1 agosto 2022) Leggo sui giornali ricostruzioni ma tra noi non c'è nessuna lite, vengono pubblicate notizie false e me lo spiego con una ragione: si ha paura del M5S'. Parlando della regola dei due mandati, Conte ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) Leggo sui giornali ricostruzioni ma tra noi non c'è nessuna lite, vengono pubblicate notizie false e me lo spiego con una ragione: si ha paura del M5S'. Parlando della regola dei due mandati,...

Agenzia_Ansa : Trump attacca Biden: 'Non ha il Covid ma la demenza senile'. E torna sulle elezioni del 2019: 'Sono state truccate… - Agenzia_Ansa : Il leader No pass, Puzzer, si candida con Italexit di Paragone. Con lui gli altri due fondatori del Comitato 'La ge… - fattoquotidiano : Elezioni, la prima proposta di Di Maio: “Dieci leggi da abolire, cambiamo l’abuso d’ufficio”. Nel 2019 da vicepremi… - Valter41271244 : RT @fattoquotidiano: M5s, Ricciardi a La7: “Di Maio mi fa ridere per come si è ridotto. Elezioni? FdI, Italia Viva e tanta parte del Pd han… - Noiconsalvini : ELEZIONI, #SALVINI: 'L'OBIETTIVO È ELIMINARE LA LEGGE FORNERO E ARRIVARE A QUOTA 41' -