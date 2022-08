Effetto Papeete al contrario: due consiglieri di Cervia lasciano Salvini per Meloni (Di lunedì 1 agosto 2022) Dal nostro inviato Cervia - È l'Effetto Papeete al contrario: due consiglieri comunali di Cervia escono dalla Lega e si avvicinano a Fratelli d'Italia. Si tratta di Gianluca Salomoni e Monica Garoia. Mercoledì annunceranno il benservito a Matteo Salvini per iniziare il percorso verso Giorgia Meloni. Secondo quanto risulta al Foglio i due consiglieri comunali leghisti, che fanno parte della truppa in opposizione al sindaco di centrosinistra Massimo Medri, hanno incontrato in giornata Michele Barcaiuolo, segretario regionale di FdI in Emilia Romagna. La linea di Meloni in questi giorni è netta: niente tensioni con gli alleati, dunque l'ufficializzazione arriverà dopo il 25 settembre. Intanto il messaggio è chiaro: via ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 1 agosto 2022) Dal nostro inviato- È l'al: duecomunali diescono dalla Lega e si avvicinano a Fratelli d'Italia. Si tratta di Gianluca Salomoni e Monica Garoia. Mercoledì annunceranno il benservito a Matteoper iniziare il percorso verso Giorgia. Secondo quanto risulta al Foglio i duecomunali leghisti, che fanno parte della truppa in opposizione al sindaco di centrosinistra Massimo Medri, hanno incontrato in giornata Michele Barcaiuolo, segretario regionale di FdI in Emilia Romagna. La linea diin questi giorni è netta: niente tensioni con gli alleati, dunque l'ufficializzazione arriverà dopo il 25 settembre. Intanto il messaggio è chiaro: via ...

