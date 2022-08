Ecco come i turisti russi riescono a entrare in Europa grazie alla Finlandia (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Paese scandinavo è l'unico a rilasciare visti ai russi. Alle proposte di bloccarli, Mosca avverte: 'Risponderemo in modo molto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Paese scandinavo è l'unico a rilasciare visti ai. Alle proposte di bloccarli, Mosca avverte: 'Risponderemo in modo molto ...

