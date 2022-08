Dove vedere le graduatorie GPS dall’1 agosto, elenco siti UPS per province italiane (Di lunedì 1 agosto 2022) Molti aspiranti docenti si chiedono ancora Dove vedere le graduatorie GPS da oggi 1 agosto. La maggior parte degli UPS (Uffici Provinciali Scolastici) ha provveduto o sta provvedendo alla pubblicazione delle graduatorie con gli elenchi dei professori che puntano ad una supplenza ad inizio del prossimo anno scolastico e non solo. Proprio le graduatorie di seconda e terza fascia saranno vigenti infatti sia per il biennio 2022/23 che per quello 2023/24. Di qui la vitale importanza dell’esito della presentazione delle domande online avvenuta entro lo scorso 31 maggio. Entro tale data infatti, gli aspiranti hanno provveduto ad inserirsi per la prima volta, hanno aggiornato la loro scheda o anche trasferito la propria domanda. Dove vedere le ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Molti aspiranti docenti si chiedono ancoraleGPS da oggi 1. La maggior parte degli UPS (Uffici Provinciali Scolastici) ha provveduto o sta provvedendo alla pubblicazione dellecon gli elenchi dei professori che puntano ad una supplenza ad inizio del prossimo anno scolastico e non solo. Proprio ledi seconda e terza fascia saranno vigenti infatti sia per il biennio 2022/23 che per quello 2023/24. Di qui la vitale importanza dell’esito della presentazione delle domande online avvenuta entro lo scorso 31 maggio. Entro tale data infatti, gli aspiranti hanno provveduto ad inserirsi per la prima volta, hanno aggiornato la loro scheda o anche trasferito la propria domanda.le ...

