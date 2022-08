Donatella Rettore | le sue condizioni di salute tornano a far preoccupare | “Sto proprio male…”

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 1 agosto 2022)torna a far parlare di sé e non per ottime notizie: la cantante non sta bene e lo ha annunciato da poco sui social. La preoccupazione dei fan è tanta. Quest’anno la 67enneè stata una delle protagoniste del Festival di Sanremo; sul palco della kermesse ha duettato insieme a Ditonellapiaga sulle note della loro canzone, ‘Chimica’. Adesso ha annunciato di avere dei problemi di, notizia che ha messo in allarme i fan italiani. Non è il più recente campanello d’allarme per tutti i fan della musica della; già a Maggio aveva lasciato di sasso l’intera scena musicale italiana dichiarando di essere in un periodo di riflessione e non sapeva se continuare o meno a far musica. “Non mi diverto più, anzi: la musica che gira mi fa ...