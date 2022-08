Dl Aiuti | Patuanelli alla Cia | “Proroga credito imposta gasolio agricolo? Vediamo se passa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ho inviato la proposta di norma da inserire nel decretoche faremo giovedì sullaai crediti d’sui maggiori oneri energetici fino al 31 dicembre 2022. E’ chiaro che è una proposta onerosa, servono 450 milioni di euro, ma io credo che se le risorse di un decreto arrivano a 14,3 miliardi di euro non si può pensare che l’agricoltura non abbia risposte”. E’ quanto ha affermato il ministro delle Politiche agricole Stefanointervendo al consiglio direttivo della Cia a Roma, rispondendo ad una delle richieste più urgenti ed importanti formulate dal presidente Cristiano Fini appunto per l’estensione delper il”. “La valutazione delle cifre è ancora in corso da parte del Mef, – ...