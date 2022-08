Dl aiuti, Fini (Cia) a Patuanelli: "Credito imposta per gasolio agricolo e agrifotovoltaico" (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Questo governo può fare ancora qualcosa, come affrontare l'estensione del Credito imposta per il gasolio agricolo" nel Dl aiuti bis e "il superamento dell'autoconsumo dell'agrifotovoltaico" il cui bando deve uscire a settembre. Sono queste le due emergenze evidenziate da Cristiano Fini, presidente di Cia- Agricoltori Italiani, al ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli che sta partecipando al Consiglio direttivo della Cia a Roma. Per quanto riguarda la misura per il gasolio agricolo Fini sottolinea che sarebbe "importante per l'economia agricola ma anche un segnale di attenzione al settore (nei primi tre mesi dell'anno non è stato risolutivo) e questo governo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Questo governo può fare ancora qualcosa, come affrontare l'estensione delper il" nel Dlbis e "il superamento dell'autoconsumo dell'" il cui bando deve uscire a settembre. Sono queste le due emergenze evidenziate da Cristiano, presidente di Cia- Agricoltori Italiani, al ministro delle Politiche agricole Stefanoche sta partecipando al Consiglio direttivo della Cia a Roma. Per quanto riguarda la misura per ilsottolinea che sarebbe "importante per l'economia agricola ma anche un segnale di attenzione al settore (nei primi tre mesi dell'anno non è stato risolutivo) e questo governo ...

TV7Benevento : Dl aiuti, Fini (Cia) a Patuanelli: 'Credito imposta per gasolio agricolo e agrifotovoltaico' -… - fisco24_info : Dl aiuti, Fini (Cia) a Patuanelli: 'Credito imposta per gasolio agricolo e agrifotovoltaico': (Adnkronos) - Le due… - Selia_89 : @OGiannino Io ho visto girare i video del battaglione azov mentre torturavano, gambizzavano ed eviravano i soldati… - lore_malfatto : RT @Cia_Agricoltura: La #crisi di #governo non blocchi le #misure di #sostegno alle #aziende agricole, duramente colpite da #siccità e #rin… - Cia_MiLoMb : RT @Cia_Agricoltura: La #crisi di #governo non blocchi le #misure di #sostegno alle #aziende agricole, duramente colpite da #siccità e #rin… -