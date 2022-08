Di Marzio conferma | #Calciomercato #SerieA | @staderennais | visite mediche in corso per #Theate Al …

Salvato95551627 : RT @partenopeoFNVPN: Quindi ieri Di Marzio conferma che il Sassuolo lo lascia andare e oggi è incedibile. Tutto bene dal grandissimo giorna… - partenopeoFNVPN : Quindi ieri Di Marzio conferma che il Sassuolo lo lascia andare e oggi è incedibile. Tutto bene dal grandissimo gio… - Romanvs25 : @mirkocalemme @sostenibile_2 @fettonejr Mirko, gli incontri/ chiamate possono esserci anche state, ma l’offerta uff… - SceltaPratica : @AlfredoPedulla Si vero, pure Gianluca di Marzio lo conferma - SchiavonNicolo : @NidoDelBiscione @Seby_Sarno_ Anche di Marzio conferma le sue notizie ???? -

Calcio Spezia

... finora tre volte sul podio, così comeMoretti e Milan Teekens (Target Racing) e Manuel ... giunta adi un'ottima prima parte di stagione. Il binomio dell'Oregon Team è andato fino ad ...Per l'esperto di Sky Gianluca Dic'è già un'intesa per il prestito Anche Alfredo Pedullàsu twitter Di Marzio conferma: "Lo Spezia avanza per Maldini" (TWEET) Dopo solo un anno e mezzo l'esperienza di Franco Smith come direttore dell'alto livello della Federazione italiana rugby pare giunta già al capolinea. Il 50enne sudafricano, ...Aggiornamenti cruciali da La Gazzetta dello Sport. È fatta per il trasferimento di De Ketelaere al Milan. C’è il giorno delle visite ...