Di Maio, “Veto Calenda? Schermaglie che non interessano ai cittadini” (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Veto di Calenda sulla sua candidatura? “Dovete chiedere a lui. Ai cittadini di queste Schermaglie non interessa nulla, veramente nulla. In questo momento c’è il problema dell’inflazione e l’aumento del prezzo del carrello della spesa del 9%: stiamo parlando di problemi concreti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di impegno civico, Luigi Di Maio, a Zona Bianca su Rete4. “Il tema delle alleanze è importante, ma rispetto a delle priorità di politica economica – come, per esempio, azzerare l’iva su pasta e pane e ridurla su carne e pesce – bisognerebbe reagire con unità, non con divisioni e polemiche. Chi ha buttato giù il governo Draghi, gli estremisti, sono coloro che pensano che l’Italia si debba isolare da una serie di contesti internazionali. Per combattere gli ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ildisulla sua candidatura? “Dovete chiedere a lui. Aidi questenon interessa nulla, veramente nulla. In questo momento c’è il problema dell’inflazione e l’aumento del prezzo del carrello della spesa del 9%: stiamo parlando di problemi concreti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di impegno civico, Luigi Di, a Zona Bianca su Rete4. “Il tema delle alleanze è importante, ma rispetto a delle priorità di politica economica – come, per esempio, azzerare l’iva su pasta e pane e ridurla su carne e pesce – bisognerebbe reagire con unità, non con divisioni e polemiche. Chi ha buttato giù il governo Draghi, gli estremisti, sono coloro che pensano che l’Italia si debba isolare da una serie di contesti internazionali. Per combattere gli ...

petergomezblog : Calenda stoppa Letta: “Non può essere premier”. Renzi: “Veto del Pd su di me? È astio”. Di Maio: “Partito di Conte… - cagliarilivemag : Di Maio, “Veto Calenda? Schermaglie che non interessano ai cittadini” - IlModeratoreWeb : Di Maio, “Veto Calenda? Schermaglie che non interessano ai cittadini” - - zazoomblog : Di Maio “Veto Calenda? Schermaglie che non interessano ai cittadini” - #“Veto #Calenda? #Schermaglie - vivereitalia : Di Maio, 'Veto Calenda? Schermaglie che non interessano ai cittadini' -