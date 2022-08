Di Maio “Fronte riformista deve essere unito” (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi siamo insieme per lanciare la nostra forza politica: Impegno Civico. E' un partito riformatore che guarda con attenzione a innovazione, ecologia, giovani e al sociale. Non vogliamo parlare agli estremismi, a coloro che fondano la loro politica sul no”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della presentazione del nuovo progetto politico con Bruno Tabacci “Impegno Civico”. “La nostra forza politica che oggi si mette in cammino – ha aggiunto – guarda al futuro dei prossimi decenni. Tutti insieme per cambiare l'Italia e migliorarla e sono sicuro che gli amici di viaggio sono di qualità. Saremo moderati e pensiamo che questo sia un vantaggio. Impegno Civico si dovrà prendere cura dell'Italia e questo significa considerarla tutta, sia nelle parti deboli che di quelle avanzate”. “Gli italiani realizzeranno quanto accaduto al ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi siamo insieme per lanciare la nostra forza politica: Impegno Civico. E' un partito riformatore che guarda con attenzione a innovazione, ecologia, giovani e al sociale. Non vogliamo parlare agli estremismi, a coloro che fondano la loro politica sul no”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, nel corso della presentazione del nuovo progetto politico con Bruno Tabacci “Impegno Civico”. “La nostra forza politica che oggi si mette in cammino – ha aggiunto – guarda al futuro dei prossimi decenni. Tutti insieme per cambiare l'Italia e migliorarla e sono sicuro che gli amici di viaggio sono di qualità. Saremo moderati e pensiamo che questo sia un vantaggio. Impegno Civico si dovrà prendere cura dell'Italia e questo significa considerarla tutta, sia nelle parti deboli che di quelle avanzate”. “Gli italiani realizzeranno quanto accaduto al ...

massimo_capponi : RT @antonellocapor2: Raccogliere le firme è faticoso. E poi in piazza, e poi con questo caldo! Meglio twittare Calenda oggi si aggancia all… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Di Maio “Fronte riformista deve essere unito” - - meco_mix : RT @antonellocapor2: Raccogliere le firme è faticoso. E poi in piazza, e poi con questo caldo! Meglio twittare Calenda oggi si aggancia all… - telodogratis : Di Maio si aggancia al Pd: “Fronte riformista unito contro le destre” - antonellocapor2 : Raccogliere le firme è faticoso. E poi in piazza, e poi con questo caldo! Meglio twittare Calenda oggi si aggancia… -