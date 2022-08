Di Maio e il nuovo Impegno civico per costruire un fronte riformista

Leggi su agi

(Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Non cita il Partito democratico né altri partiti o altri leader e rivolge un appello a tutto ilper sconfiggere la destra e gli "estremisti" - così li definisce - che hanno aperto la crisi e fatto cadere il governo Draghi. Luigi Dipresenta con Bruno Tabacci il simbolo di, ilsoggetto politico nato dall'unione di Insieme per il futuro e Centro democratico, e guarda alle prossime elezioni. L'agenda Draghi "Questo è un partito riformatore che pensa all'innovazione, ai giovani, al sociale, e non vuole parlare a chi vuole sfasciare tutto, a chi fonda la sua politica sul no", premette. è un movimento - aggiunge - che "dovrà prendersi cura dell'Italia, di tutta l'Italia, dalle sue parti più deboli e in quelle più avanzate" per ...