Di Maio: "Chi ha fatto cadere Governo è estremista, con Putin al centro della sua politica estera" (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma 1 agosto 2022 "Sappiamo chi abbia fatto cadere il Governo, quelle persone sono estremisti, sono persone che hanno messo al centro della politica estera Putin e non i nostri cittadini". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma 1 agosto 2022 "Sappiamo chi abbiail, quelle persone sono estremisti, sono persone che hanno messo ale non i nostri cittadini". Lo ha ...

fattoquotidiano : L'ALBUM DEGLI ZOMBIE Grillo posta le 'figurine' di chi ha lasciato il M5s: non solo Di Maio, ecco chi c'è - fattoquotidiano : Sotto la Ghirlandina, i nomi di chi ha meritato una candidatura li hanno già (di Ilaria Proietti) - GianlucaVasto : Sono curioso di vedere chi 'salva' Gelmini Brunetta Di Maio Renzi et simila con seggi sicuri. Altro che programmi.… - 2805Giuseppe : @EnricoLetta @17tommasi Le bibite chi le porta?Di Maio?Vai alle terme che è meglio!!!! - PetruGherardi : Di core cù tutti quelli chì so tocchi è un sustegnu maiò à i speghjifochi ?? -