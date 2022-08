Detenuto 47enne di Cerignola (Foggia) si impicca nel carcere di Brescia

Sicilia News

Dramma a Canton Mombello. Nella notte unitaliano di 47 anni si è impiccato nella sua cella nel carcere cittadino. Secondo le prime ... Ilera padre di famiglia. Le indagini sono in corso ...Julia, donna trans, conosce bene le carceri italiane. Qui ha trascorso diversi anni della ... secondo un rapporto del 2017 di Associazione Antigone ogni anno untrans su quattro si ... Vende droga a un assuntore che non la riceve e pretende lo stesso i soldi: arrestato 47enne Un detenuto di 47 anni si è ucciso nel carcere Canton Mombello di Brescia. L’uomo, originario di Cerignola (Foggia), era stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta parallela - per detenzione di armi ...La repressione di Stato dell’identità di genere si traduce in un dato tragico: secondo un rapporto del 2017 di Associazione Antigone ogni anno un detenuto trans su quattro si suicida o commette autole ...