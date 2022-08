Delitto di Civitanova Marche, convalidato l’arresto di Ferlazzo: durante l’udienza nega il movente razziale (Di lunedì 1 agosto 2022) È stato convalidato il fermo di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, l’operaio trentaduenne che venerdì scorso ha pestato a morte l’ambulante nigeriano Alika Ogochukwu in strada, a Civitanova Marche. Davanti al giudice per le indagini preliminari di Macerata Claudio Bonifazi, durante l’udienza di convalida al carcere ai Montecauto, il giovane ha “collaborato”, ha chiesto scusa ed ha L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) È statoil fermo di Filippo Claudio Giuseppe, l’operaio trentaduenne che venerdì scorso ha pestato a morte l’ambulante nigeriano Alika Ogochukwu in strada, a. Davanti al giudice per le indagini preliminari di Macerata Claudio Bonifazi,di convalida al carcere ai Montecauto, il giovane ha “collaborato”, ha chiesto scusa ed ha L'articolo proviene da Inews24.it.

