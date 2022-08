Decreto Aiuti Bis: bonus 200 euro, decontribuzione, pensioni. Ultime novità (Di lunedì 1 agosto 2022) È in arrivo il Decreto Aiuti bis con diverse misure volte a contrastare l’aumento del costo della vita. Stando alla relazione approvata durante il Consiglio dei Ministri del 26 luglio e inviata in Parlamento, l’incremento delle entrate proveniente dall’Iva e dovuto all’aumento dei prezzi dell’energia e all’impennata dell’inflazione hanno portato a un tesoretto da 14,3 miliardi di euro, che potranno essere utilizzati per il nuovo Decreto. I fondi in questione servirà a finanziare diverse misure, tra le quali figura l’azzeramento dell’Iva su prodotti di prima necessità come pane e pasta e la riduzione dell’imposta dal 10 al 5% su carne e pesce, in base a quanto anticipato dalla vice ministra dell’Economia Laura Castelli ai microfoni di Radio24. Al taglio dell’Iva si dovrebbe aggiungere l’erogazione del ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 1 agosto 2022) È in arrivo ilbis con diverse misure volte a contrastare l’aumento del costo della vita. Stando alla relazione approvata durante il Consiglio dei Ministri del 26 luglio e inviata in Parlamento, l’incremento delle entrate proveniente dall’Iva e dovuto all’aumento dei prezzi dell’energia e all’impennata dell’inflazione hanno portato a un tesoretto da 14,3 miliardi di, che potranno essere utilizzati per il nuovo. I fondi in questione servirà a finanziare diverse misure, tra le quali figura l’azzeramento dell’Iva su prodotti di prima necessità come pane e pasta e la riduzione dell’imposta dal 10 al 5% su carne e pesce, in base a quanto anticipato dalla vice ministra dell’Economia Laura Castelli ai microfoni di Radio24. Al taglio dell’Iva si dovrebbe aggiungere l’erogazione del ...

