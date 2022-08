De Paola su Spalletti: "Parole pesanti su Meret, a Napoli stanno facendo un film" (Di lunedì 1 agosto 2022) Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio:"In un mercato in cui Spalletti ha perso tanti giocatori importanti, il tecnico vuole due portieri di livello, è andato via Ospina e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 1 agosto 2022) Paolo Deè intervenuto ai microfoni di TMW Radio:"In un mercato in cuiha perso tanti giocatori importanti, il tecnico vuole due portieri di livello, è andato via Ospina e...

Pall_Gonfiato : #DePaola duro su #Spalletti per le parole su #Meret - sscalcionapoli1 : De Paola: “Dichiarazioni pesanti di Spalletti su Meret, non ha fiducia in lui” - tuttonapoli : De Paola: 'Dichiarazioni pesanti di Spalletti su Meret, non ha fiducia in lui' -