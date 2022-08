De Luca: “Bloccare gli sbarchi, quarantena a bordo per la Ocean Viking” (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“In relazione alla nave “Ocean Viking” attraccata nel porto di Salerno – senza nessuna comunicazione preventiva – è stata accertata dai primi sbarchi di migranti, la presenza di un numero elevato di soggetti positivi al Covid. Si ritiene indispensabile a questo punto – con la sola eccezione dei minori non accompagnati – il blocco degli sbarchi e lo stato di quarantena a bordo per tutti gli occupanti della nave in attesa della verifica puntuale della situazione sanitaria da parte delle competenti autorità della sanità marittima. Appare evidente infatti l’esistenza di un focolaio Covid ed è doveroso impedirne l’estensione”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“In relazione alla nave “” attraccata nel porto di Salerno – senza nessuna comunicazione preventiva – è stata accertata dai primidi migranti, la presenza di un numero elevato di soggetti positivi al Covid. Si ritiene indispensabile a questo punto – con la sola eccezione dei minori non accompagnati – il blocco deglie lo stato diper tutti gli occupanti della nave in attesa della verifica puntuale della situazione sanitaria da parte delle competenti autorità della sanità marittima. Appare evidente infatti l’esistenza di un focolaio Covid ed è doveroso impedirne l’estensione”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

