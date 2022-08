De Ketelaere Milan, arrivo rimandato in sereta. Ultime (Di lunedì 1 agosto 2022) L’arrivo a Milano di Charles De Ketelaere slitta di qualche ora rispetto a quanto inizialmente previsto. Il belga arriva in serata L’arrivo a Milano di Charles De Ketelaere slitta di qualche ora rispetto a quanto inizialmente previsto. Lo sbarco, secondo quanto appreso da Milannews24, dovrebbe avvenire intorno alle 23:30 di questa sera. Confermate invece per domani le visite mediche di rito per il giovane belga. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) L’o di Charles Deslitta di qualche ora rispetto a quanto inizialmente previsto. Il belga arriva in serata L’o di Charles Deslitta di qualche ora rispetto a quanto inizialmente previsto. Lo sbarco, secondo quanto appreso danews24, dovrebbe avvenire intorno alle 23:30 di questa sera. Confermate invece per domani le visite mediche di rito per il giovane belga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

