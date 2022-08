Danilo Petrucci non sbaglia in MotoAmerica: è di nuovo al comando (Di lunedì 1 agosto 2022) La tristezza della morte dello sfortunato Scott Briody sullo sfondo. Il mondo delle corse della MotoAmerica che non può fermarsi troppo a lungo sull’orribili vicende di cronaca, perché si corre anche onorando il ricordo di chi ha regalato momenti di sport e giubilo agli appassionati. La categoria della due ruote statunitensi ha archiviato il decesso di uno dei suoi alfieri, con estremo dolore, per tornare in pista con l’obiettivo di completare, anche difficilmente e con il morale ferito, il Mondiale di questa stagione. Danilo Petrucci ha vinto Gara 2 di ieri sorpassando in graduatoria generale il rivale per il titolo: il ternano è stato bravissimo in pista cannibalizzando la corsa e ha incassato lo scivolone di Jacob Gagne per portare al traguardo la sua Ducati. Adesso sognare il campionato non è impossibile. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) La tristezza della morte dello sfortunato Scott Briody sullo sfondo. Il mondo delle corse dellache non può fermarsi troppo a lungo sull’orribili vicende di cronaca, perché si corre anche onorando il ricordo di chi ha regalato momenti di sport e giubilo agli appassionati. La categoria della due ruote statunitensi ha archiviato il decesso di uno dei suoi alfieri, con estremo dolore, per tornare in pista con l’obiettivo di completare, anche difficilmente e con il morale ferito, il Mondiale di questa stagione.ha vinto Gara 2 di ieri sorpassando in graduatoria generale il rivale per il titolo: il ternano è stato bravissimo in pista cannibalizzando la corsa e ha incassato lo scivolone di Jacob Gagne per portare al traguardo la sua Ducati. Adesso sognare il campionato non è impossibile. ...

MotorcycleSp : Jake Gagne e Danilo Petrucci sono stati i momenti salienti di un altro round MotoAmerica, questa vol...… - gponedotcom : Danilo ha 13 punti di vantaggio su Jake dopo la vittoria a Brainerd: 'non posso fare alcun calcolo contro di lui, d… - corsedimoto : VIDEO MOTOAMERICA - Le highlights di gara 2 del round di Brainerd, con il ritorno al successo di Danilo Petrucci e… - volcom31274 : RT @AlessioPiana130: DANILO PETRUCCI TRIONFA ?? IN GARA 2 #MotoAmerica a Brainerd! Ritmo da qualifica, giro più veloce n 1'30'411, rischio i… - motapi_reiwa04 : RT @AlessioPiana130: DANILO PETRUCCI TRIONFA ?? IN GARA 2 #MotoAmerica a Brainerd! Ritmo da qualifica, giro più veloce n 1'30'411, rischio i… -