Dani Olmo, la furbata durante Lipsia-Bayern che ha fatto discutere | VIDEO (Di lunedì 1 agosto 2022) Ha fatto molto discutere il comportamento di Dani Olmo durante la finale di Supercoppa di Germania tra Bayern Monaco e Lipsia. Lo spagnolo ha fermato la palla sulla linea laterale piuttosto che restituirla agli avversari: ecco il risultato Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 agosto 2022) Hamoltoil comportamento dila finale di Supercoppa di Germania traMonaco e. Lo spagnolo ha fermato la palla sulla linea laterale piuttosto che restituirla agli avversari: ecco il risultato

gippu1 : Piccolo consiglio per vivere sereni: non giocate mai a poker con Dani Olmo. - Panamess4 : @gippu1 @GianluBagnu Mi chiedo se Dani Olmo sia uscito dal campo sulle sue gambe... - erclab_tweet : RT @gippu1: Piccolo consiglio per vivere sereni: non giocate mai a poker con Dani Olmo. - URisorto : dani olmo è un rimpianto milan molto sottovalutato - JnokerGnok3r : Qua è ritardato Hernandez più che furbo Dani Olmo -