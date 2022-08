Da Twitter – Il Chelsea ha fatto un nuovo tentativo di ingaggiare Josko Gvardiol in uno scambio con Werner su … (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Chelsea ha fatto un nuovo tentativo di firmare Josko Gvardiol in un contratto di scambio con Werner in prestito, ma l’RB Lipsia non ha ancora intenzione di venderlo. Verranno discusse altre possibilità. #CFC Fofana, obiettivo principale ma il Leicester vuole tenerlo. Pavard, opzione di backup come segnalato giorni fa. — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 31 luglio 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilhaundi firmarein un contratto diconin prestito, ma l’RB Lipsia non ha ancora intenzione di venderlo. Verranno discusse altre possibilità. #CFC Fofana, obiettivo principale ma il Leicester vuole tenerlo. Pavard, opzione di backup come segnalato giorni fa. — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 31 luglio 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

pisto_gol : Cesare Casadei (2003) piace a tanti: perché è un cc che segna tanti gol (17) e unisce tecnica a fisicità (1.86H). M… - tancredipalmeri : Bruttissima notizia per i tifosi interisti. Durante la scorsa notte il Barcellona ha pareggiato l’offerta del Chel… - benji_harper17 : RT @Vintage_Cfc: Marc Cucurella Vs Chelsea - luzen720 : RT @citykako: Marc Cucurella vs Chelsea (A) - Mega_Obi1 : RT @citykako: Marc Cucurella vs Chelsea (A) -