Cultura | arte e sport | lo Stadio Olimpico ospita l’opera di Jago

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nella notte delloè stata presentata“Marmo Italiano”, realizzata dallo scultore. L’evento è stato organizzato da Lega Serie A ee Salute: dal 2 al 4 agostorimarrà nell’impianto e farà pdel tour dello. Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è stato tra i fautori della serata: “Abbiamo sempre promosso valori come l’integrazione e la lotta contro ogni forma di discriminazione, sia nelle scuole che tramite iniziative come questa. Oggi per noi è un esperimento per vedere come l’e il mondo calcio possano collaborare sempre più attivamente per rafforzare questi valori – ha spiegato Casini – Qualcuno mi ha chiesto perchè in uno, ...