Crisi nella maggioranza a Pomezia, il M5S: “I 4 consiglieri dimostrino di non essere burattini nelle mani delle opposizioni” (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo il fulmine a ciel sereno che ha investito la maggioranza politica nella giornata di ieri a Pomezia stamattina è arrivata puntuale la replica del Sindaco Adriano Zuccalà e del Movimento 5 Stelle affidata ad un comunicato congiunto. Il M5S: “La fuoriuscita non ci stupisce” “Apprendiamo dalle pagine dei giornali che 4 consiglieri comunali di Pomezia (Silvio Piumarta, Marco De Zanni, Iolanda Mercuri e Zaira Conficconi) hanno deciso di lasciare il simbolo del movimento 5 stelle e la maggioranza a meno di un anno dalla scadenza naturale di questo mandato. Il fatto non ci stupisce perché erano mesi che all’interno della maggioranza convivevano, mai nascoste, opinioni diverse sul nuovo corso del Movimento 5 stelle“, esordisce la nota. “Comunicato privo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo il fulmine a ciel sereno che ha investito lapoliticagiornata di ieri astamattina è arrivata puntuale la replica del Sindaco Adriano Zuccalà e del Movimento 5 Stelle affidata ad un comunicato congiunto. Il M5S: “La fuoriuscita non ci stupisce” “Apprendiamo dalle pagine dei giornali che 4comunali di(Silvio Piumarta, Marco De Zanni, Iolanda Mercuri e Zaira Conficconi) hanno deciso di lasciare il simbolo del movimento 5 stelle e laa meno di un anno dalla scadenza naturale di questo mandato. Il fatto non ci stupisce perché erano mesi che all’interno dellaconvivevano, mai nascoste, opinioni diverse sul nuovo corso del Movimento 5 stelle“, esordisce la nota. “Comunicato privo di ...

fattoquotidiano : Biden ha avuto un ruolo fondamentale nella crisi culminata con l’invasione russa dell’Ucraina. Il 20 gennaio 2021,… - amnestyitalia : ??GUERRA IN YEMEN Dopo 7 anni di guerra, lo Yemen è precipitato nella peggiore crisi umanitaria del mondo. La coaliz… - NicolaPorro : ?? Il flop che aspetta il Grande centro, l’Agenda Draghi che non vuol dire un corno e le 3 bufale (impunite) dei gio… - CorriereCitta : Crisi nella maggioranza a Pomezia, il M5S: “I 4 consiglieri dimostrino di non essere burattini nelle mani delle opp… - cheaterbag : RT wireditalia 'In risposta alla crisi degli oppioidi il governo ha dato il via libera a un sperimentazione di tre… -