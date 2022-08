Crisi demografica: meno 6,8 milioni di lavoratori in Italia in vent'anni (Di lunedì 1 agosto 2022) Le stime sono della Fondazione Di Vittorio della Cgil che guarda all'impatto sul mercato del lavoro dell’invecchiamento della popolazione. La segretaria Scacchetti: «Va aperta riflessione sui flussi migratori» Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 agosto 2022) Le stime sono della Fondazione Di Vittorio della Cgil che guarda all'impatto sul mercato del lavoro dell’invecchiamento della popolazione. La segretaria Scacchetti: «Va aperta riflessione sui flussi migratori»

Agenzia_Ansa : L'Italia invecchia, fra 20 anni 6,8 milioni di lavoratori in meno. La ricerca della Fondazione Di Vittorio-Cgil, si… - StefanoScabbio : Crisi demografica, l’Italia perderà 6,8 milioni di lavoratori in 20 anni @sole24ore - bzimageit : RT @LucaSebastiani_: AAA cercasi campagna elettorale seria basata sul posizionamento internazionale dell'Italia, sulla guerra in Ucraina, s… - Massimo89612548 : @Cazzaccimiei1 Sentiamo, perché favorire l'immigrazione di 200000 immigrati che notoriamente fanno molti più figli… - LeFonti_Group : La fascia delle persone in età da lavoro andrà sempre più restringendosi, schiacciata agli estremi dai giovani anco… -