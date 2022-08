Covid, in Lombardia il tasso di positività scende al 14,8%. A Bergamo 166 nuovi casi (Di lunedì 1 agosto 2022) I dati giornalieri Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-17). A fronte di 11.626 tamponi effettuati, sono 1.721 i nuovi positivi (14,8%) Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 1 agosto 2022) I dati giornalieri Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-17). A fronte di 11.626 tamponi effettuati, sono 1.721 ipositivi (14,8%)

