Covid, Burioni: “Porto mascherina in luoghi chiusi e affollati, mai all’aperto” (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – “Le mascherine sono efficaci nel prevenire Covid, altri studi lo confermano Personalmente la Porto sempre in ambienti chiusi e affollati, mai all’aperto. Penso sia una scelta ragionevole”. Così in un tweet il virologo Roberto Burioni, postando risultati di ricerche che promuovono il dispositivo di protezione individuale. Quanto al capitolo scuola, “per l’autunno speriamo stiano lavorando per il miglioramento dell’aerazione delle aule”, aggiunge il docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Capitolo vaiolo delle scimmie: “Vaiolo delle scimmie (in inglese monkeypox) è un nome sbagliato, ma non stupitevi dell’errore: in inglese la varicella si chiama chickenpox, ovvero ‘vaiolo dei polli’, e in questo caso i polli c’entrano ancora meno”, sottolinea ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – “Le mascherine sono efficaci nel prevenire, altri studi lo confermano Personalmente lasempre in ambienti, mai. Penso sia una scelta ragionevole”. Così in un tweet il virologo Roberto, postando risultati di ricerche che promuovono il dispositivo di protezione individuale. Quanto al capitolo scuola, “per l’autunno speriamo stiano lavorando per il miglioramento dell’aerazione delle aule”, aggiunge il docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Capitolo vaiolo delle scimmie: “Vaiolo delle scimmie (in inglese monkeypox) è un nome sbagliato, ma non stupitevi dell’errore: in inglese la varicella si chiama chickenpox, ovvero ‘vaiolo dei polli’, e in questo caso i polli c’entrano ancora meno”, sottolinea ...

allegrobifolco : @Marco_DC__ Quindi per Science c'è un problema etico ma per voi sono tutte chiacchere da bar fra idioti. Lo stile B… - Fenice51585874 : @paolo_pocaterra @LaVeritaWeb Ah beh, Burioni aveva detto che sarebbe stato più facile essere colpiti da un fulmine… - massipassi68 : @IvoConScagliola @silviaaaaa28 Cioè voi siete fuori. I novax dicevano che i vaccini contro il Covid nn servivano. E… - Raskoln14117419 : @repubblica Un giorno i filorussi, quello dopo il nero ammazzato, il terzo l'omofobia in spiaggia. Fino al 25/9. Da… - MariaLa36193924 : @arimy82 L' On. Meloni contro l' obbligo vaccinale -