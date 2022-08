Covid bollettino 1 ago | 18 813 nuovi casi e 121 morti in Italia

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 1 agosto 2022) Sono 18.813 idi19 accertati innelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 36.966 registrati di ieri. In aumento, invece, a 121 il numero dei(contro gli 83 di ieri), cifra che fa salire a 172.207 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia.Secondo quanto emerge dalquotidiano del Ministero della Salute, il tasso di positività (calcolato sulla base dei 105.839 tamponi processati) scende al 17,8%, in leggerissima flessione rispetto al 18% di ieri. Aumenta, tuttavia, la pressione sul sistema ospedaliero: il numero dei ricoveri in terapia intensiva sale a 398 (10 più ieri) e risultano in salita anche i posti letto occupati nei reparti ordinari: sono in tutto 10.527 ricoveri, con 28 ricoverati in più nel giro di 24 ore.