Covid | 18 813 nuovi casi e 121 morti Il tasso di positività al 17 | 8%

(Di lunedì 1 agosto 2022) Sono 18.813 idia Sars Cov 2 e 121 i decessi per. Con 105.839 tamponi processati in Italia nelle ultime 24 ore, fra antigenici e molecolari, ildiregistrato è al 17,8%. Crescono i ricoveri: nei reparti ordinari sono 10.527 i ricoverati con sintomi, 28 in più rispetto a ieri. Nelle terapie intensive ci sono 398 persone con un aumento di 10 persone rispetto a 24 ore fa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 18.nuovi casi e 121 morti Tutti i grafici e le mappe sull'epidemia Andreoni: "Pochi minuti per ...dell'alta trasmissibilità della nuova variante del- 19.Mentre cala di un punto, tornando al 16% la percentuale di posti nei reparti ordinari occupati per- 19, ma in 14 regioni supera la soglia d'allerta del 15%. In Austria, da oggi, chi è positivo ... Bollettino Covid, oggi in Italia 18.813 contagi e 121 morti per Coronavirus: i dati di lunedì 1 agosto (Adnkronos) – Sono 18.813 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 1 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero d ...Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i morti sono 121 (domenica erano stati 83). I dimessi e i guariti sono 41.129. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva (+10) e i ricoveri nei repa ...