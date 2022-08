Così il Dc Tabacci salva Di Maio dalla raccolta firme | «È il ministro del miglior governo degli ultimi 25 anni»

(Di lunedì 1 agosto 2022) Lo ha fatto di nuovo. Il sottosegretario Brunopermetterà a Luigi Die al suo movimento di correre alle elezioni del 25 settembre. Si tratta dello stessoche aveva permesso agli scissionisti M5s di poter formare i propri gruppi alla Camera e al Senato. E che aveva concesso il prezioso simbolo del Centro Democratico a +Europa, finendo poi agli stracci con Bonino & Co. Ma lui in un’intervista al Corriere della Sera oggi spiega che con il Di“draghiano” c’è perfetta sintonia. Anzi, di più: «Senta, insieme alEsteri del25nasce un progetto politico. Parlo con Dida un anno e mezzo, da quando è arrivato ...

CarloCalenda : E vabbè ci siamo giocati anche @BeppeSala. Ticket con Di Maio e Tabacci. Avanti così. - larcisiciliano : ??2/2 nn è così facile: Azione, creatura Ke Calenda ha partorito sputando sentenze ed elargendo 'competenti' lezion… - EnzoStrati : RT @Gielle76: Di Maio dall'Annunziata: Mi fa piacere essere qui a presentare il nuovo progetto politico insieme a Bruno Tabacci.... Non rid… - SalvaThor59 : RT @_tommyemme_: Ma davvero può esistere qualcuno disposto a votare per la nuova coppia di fatto #DiMaio #Tabacci ? Se così fosse vanno pre… - DaCaiomauro : @erretti42 Meno male così ci togliamo dai coglioni il #miserabile della Farnesina e anche #Tabacci -

... ma nongeograficamente vicina al comune simbolo dello scandalo sugli affidamenti illeciti di bambini. "Domani presenteremo la nuova forza politica con Bruno, il cui nome è Impegno ......collegio più o meno sicuro ma in cambio dovrà garantire al proporzionale la lista con Bruno,... Che ora candida in un collegio 'blinda to' uno che lo considerava. Ma non sarà una campagna ...