Coscioni indagato | Garza ritrovata nel corpo di Maddolo mancava alla conta del dopo intervento

(Di lunedì 1 agosto 2022)la nostra anticipazione sul casocon i suoi collaboratori, interviene con una nota il Dg D’Amato che non ha ritenuto di intervenire con una sospensione cautelativa nei confronti del primario. D’Amato gioca di fioretto e scrive: “In meritovicenda per la quale sono indagati il Dr. Enrico, Direttore della U. O. C di Cardiochirurgia, ed alcuni suoi collaboratori, nell’esprimere vicinanzafamiglia del paziente defunto, la Direzione Generale, depone la più ampia fiducia nell’attività della Magistratura e degli organi di Polizia Giudiziaria, auspicando un rigoroso quanto celere accertamento dei fatti e continuando ad offrire la massima collaborazione. Il Direttore Generale del Ruggi, Vincenzo D’Amato, è certo che le indagini in corso riusciranno a ...

zazoomblog : Coscioni indagato: il Dg D’Amato fa il ponzio pilato. Fiducia nei giudici - #Coscioni #indagato: #D’Amato #ponzio - salernonotizie : Coscioni indagato per morte di un paziente, il Ruggi: “Fiducia nei magistrati” - salernotoday : Riesumata salma dopo intervento al cuore, trovata una garza: indagati Coscioni e staff - ottopagine : Coscioni indagato per la morte di un 62enne, il Ruggi: 'Fiducia nei magistrati' #Salerno - zazoomblog : Operato al cuore si dimenticano la garza e nuore: indagato Coscioni - #Operato #cuore #dimenticano #garza -

Un episodio gravissimo ma in attesa che la giustizia faccia il suo corso sarebbe stato giusto che il Direttore Generale D'Amato avesse sospeso dal servizio lo stesso. Al momento non è ...Salerno . Il direttore generale del 'Ruggi', Vincenzo D'Amato ha espresso fiducia nella magistratura in merito all'inchiesta che vede coinvolti Enrico, direttore dell'unità operativa complessa di Cardiochirugia ed alcuni suoi collaboratori. Le indagini sono scaturite a seguito della morte di un paziente per le complicazioni insorte in ...Inchiesta per la morte di un 62enne operato al cuore dall’equipe del braccio destro di De Luca per la sanità. La difesa: “Fiducia nella ...Cinque medici indagati per la morte di Umberto Maddolo, il 62enne morto dopo un intervento al cuore. Trovata una garza di 15 centimetri nel corpo. Cinque persone indagate per la morte di Umberto Maddo ...