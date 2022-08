Cosa vogliono fare Fratelli d’Italia e il centrodestra con il reddito di cittadinanza (Di lunedì 1 agosto 2022) I programmi dei partiti per le elezioni 2023 non sono ancora ufficiali. Ma oggi si riunisce il tavolo per il programma comune del centrodestra. L’obiettivo è quello di scrivere un programma in dieci punti che metta assieme quello che unisce Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e centristi. E Giorgia Meloni ha già fatto sapere che «nel programma comune dovrà esserci la dichiarata fedeltà alle alleanze internazionali, in special modo sull’Ucraina, e non dovranno comparire promesse impossibili da mantenere». Uno dei temi sarà il reddito di cittadinanza. Nelle intenzioni del centrodestra c’è l’idea di mantenerlo soltanto per anziani e famiglie con figli. E, spiega oggi il Corriere della Sera, nello specifico FdI punta alla cancellazione del reddito di ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) I programmi dei partiti per le elezioni 2023 non sono ancora ufficiali. Ma oggi si riunisce il tavolo per il programma comune del. L’obiettivo è quello di scrivere un programma in dieci punti che metta assieme quello che unisce, Lega, Forza Italia e centristi. E Giorgia Meloni ha già fatto sapere che «nel programma comune dovrà esserci la dichiarata fedeltà alle alleanze internazionali, in special modo sull’Ucraina, e non dovranno comparire promesse impossibili da mantenere». Uno dei temi sarà ildi. Nelle intenzioni delc’è l’idea di mantenerlo soltanto per anziani e famiglie con figli. E, spiega oggi il Corriere della Sera, nello specifico FdI punta alla cancellazione deldi ...

