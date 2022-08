Cosa succede tra Serbia e Kosovo | la nuova guerra impossibile tra Russia e Usa

Cosa succede tra Serbia e Kosovo: la nuova guerra (im)possibile tra Russia e Usa (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago – La guerra “russo-americana” in Ucraina potrebbe estendersi ai Balcani? E’ la domanda che molti, inevitabilmente, si pongono in queste ore dopo le scintille tra Serbia e Kosovo. Se la prima nazione è storicamente sostenuta da Mosca, la seconda deve la propria esistenza anche alle manovre di Washington. Il Kosovo è uno Stato che per la Serbia semplicemente non esiste. Considerato da Belgrado una propria regione, resta un piccolo Stato balcanico a riconoscimento limitato. Al 2022 l’indipendenza dalla Serbia, dichiarata nel 2008, è difatti riconosciuta da 98 Stati membri delle Nazioni Uniti su 193. Parliamo dunque di un’area geografica che per certi versi rappresenta una bomba ad orologeria piazzata nel cuore dell’Europa. Il jihadismo trascurato Da non trascurare – come ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago – La“russo-americana” in Ucraina potrebbe estendersi ai Balcani? E’ la domanda che molti, inevitabilmente, si pongono in queste ore dopo le scintille tra. Se la prima nazione è storicamente sostenuta da Mosca, la seconda deve la propria esistenza anche alle manovre di Washington. Ilè uno Stato che per lasemplicemente non esiste. Considerato da Belgrado una propria regione, resta un piccolo Stato balcanico a riconoscimento limitato. Al 2022 l’indipendenza dalla, dichiarata nel 2008, è difatti riconosciuta da 98 Stati membri delle Nazioni Uniti su 193. Parliamo dunque di un’area geografica che per certi versi rappresenta una bomba ad orologeria piazzata nel cuore dell’Europa. Il jihadismo trascurato Da non trascurare – come ...

