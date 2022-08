Cosa succede tra Kosovo e Serbia: il motivo degli scontri al confine tra i due Paesi e il timore di un nuovo conflitto in Europa (Di lunedì 1 agosto 2022) Cosa succede tra Kosovo e Serbia: perché le tensioni tra i due Paesi stanno crescendo e per quale motivo l’Europa teme che possa esplodere un nuovo conflitto? Cosa succede tra Kosovo e Serbia: il motivo degli scontri al confine tra i due Paesi Ancora tensioni nel cuore dell’Europa. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, si teme che un nuovo conflitto possa travolgere la Serbia e il Kosovo. Le tensioni tra i due Paesi sono state esasperate dalla recente decisione del Governo kosovaro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 agosto 2022)tra: perché le tensioni tra i duestanno crescendo e per qualel’teme che possa esplodere untra: ilaltra i dueAncora tensioni nel cuore dell’. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, si teme che unpossa travolgere lae il. Le tensioni tra i duesono state esasperate dalla recente decisione del Governo kosovaro ...

GiovaQuez : Salvini: 'Ho fatto una promessa a un amico che mi aveva detto: 'se succede una certa cosa mi prometti che ti tagli… - amnestyitalia : Ecco cosa succede alle donne e alle ragazze in Afghanistan da quando i talebani hanno preso il potere: ? Arresti e… - EleonoraEvi : Le condizioni di trasporto documentate da @EssereAnimali sono agghiaccianti. Io stessa ho visto con i miei occhi co… - andliuz : RT @VeroDeRomanis: Per capire se un bonus funziona bisogna valutare: 1) quanto costa e chi paga; 2) chi e quanti ne beneficiano; 3) cosa s… - drncz : RT @VeroDeRomanis: Per capire se un bonus funziona bisogna valutare: 1) quanto costa e chi paga; 2) chi e quanti ne beneficiano; 3) cosa s… -