Cosa pensare della protesta ambientalista al Museo del Novecento di Milano

(Di lunedì 1 agosto 2022) Dalladei quattro ambientalisti che si sono incollati a una scultura di Boccioni aldeldi, per sensibilizzare sull’apocalisse climatica, si possono dedurre alcune cosette. La prima è che sono pochi: erano quattro, letteralmente quattro, un po’ meno dei loro compari che immortalavano la scena per il web e molti meno dei visitatori delche hanno beatamente continuato il proprio giro senza scomporsi. La seconda è che sono mosci: il loro proclama era un vaniloquio che non solo mescolava benzina e lavoratori dello spettacolo, welfare e acqua pubblica, ma lo faceva in un unico pastone mandato a memoria, monocorde e cantilenato. La terza è che sono lenti: hanno riproposto l’azione degli ambientalisti inglesi alla National Gallery, di cui avevo già parlato, ma per ...

cheonshannie : RT @noturbarbiegrrl: Quando mi chiedono cosa farò appena conclusi gli studi vedo il vuoto. Mi viene l’angoscia pensare di dover lavorare pe… - Lavvymlz : RT @noturbarbiegrrl: Quando mi chiedono cosa farò appena conclusi gli studi vedo il vuoto. Mi viene l’angoscia pensare di dover lavorare pe… - SirioMgs : @moonchi78468326 Sembra di essere tornati ai grandi dialoghi ai tempi del gf...ora onestamente, in base a questa co… - TabaresAbello : L'humano apprende dal soffrimento Pensare è un tipo di sofferenza Cosa si imapara da questo A non pensare Rileggi - wantoflyaway : RT @noturbarbiegrrl: Quando mi chiedono cosa farò appena conclusi gli studi vedo il vuoto. Mi viene l’angoscia pensare di dover lavorare pe… -

tgvercelli.it

Un film che farà'. Lei consiglia ai giovani di andare via. Qual è la differenza tra quello ... Ai ragazzi dico sempre: studiate fino in fondo, perché se dovete fare unava fatta bene; è ...Ci sono elementi che potrebbero fara un segnale di allarme per l'autunno "Al momento Centaurus non sembra in grado di sopraffare BA.5", risponde Pistello che aggiunge: "Sta circolando in ... Trovare l’indipendenza: a cosa pensare quando si lascia casa dei genitori Il primo pensiero è stato uno scambio nelle culle dell'ospedale. Poi la mente è corsa a possibili danni genetici. Alla fine ha capito che era vittima di una serie di errori, ...È iniziato il suo atteso viaggio in Asia: il programma non fa riferimento a Taiwan, ma molti pensano che potrebbe andarci lo stesso ...