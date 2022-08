Corruzione | ordinanza | inchiesta su appalti partita da esposto di Fiera Milano

(Di lunedì 1 agosto 2022), 1 ago. (Adnkronos) - La genesi dell'che ha portato all'arresto (domiciliari) dell'ex manager Massimo Hallecker scaturisce dall'depositato il 29 gennaio 2021 in procura adall'ad diLuca Palermo in cui fa il nome del dipendente 'infedele', rimosso dall'ufficio acquisti già dal 31 ottobre scorso, dopo aver rilevato alcune criticità su un appalto. Palermo riferisce che pochi giorni prima ha ricevuto la telefonata di un conoscente il quale gli ha comunicato, in sintesi, due distinti episodi: un imprenditore avrebbe consegnato a Hallecker (tramite una persona di sua fiducia), "due dazioni di denaro contante, rispettivamente di 150.000 euro e di 100.000 euro, in un periodo non precisato", affinché agevolasse l'assegnazione della gara di appalto ...

