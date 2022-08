Corruzione: ordinanza, ex manager Fiera Milano 'ho fatto vincere i meno competitivi' (Di lunedì 1 agosto 2022) Milano, 1 ago. (Adnkronos) - "Mh... si, va bè, vediamo di far cosi... io però guarda, quando... quando io ho affidato a Fabbro barra loro l'appalto del magazzino, loro non erano i più competitivi e lo sai che c'era un'offerta più competitiva". Così Massimo Hallecker, l'ex dipendente di Fiera Milano ai domiciliari (il gip ha respinto il carcere) si rivolge all'imprenditore Silvestro Riceputi (indagato) come emerge nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Milano Domenico Santoro in un'indagine sulla Corruzione. L'intercettazione del 6 maggio 2021 svela quindi la 'confessione' dell'ex dipendente che "è venuto meno ai propri doveri d'imparzialità". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022), 1 ago. (Adnkronos) - "Mh... si, va bè, vediamo di far cosi... io però guarda, quando... quando io ho affidato a Fabbro barra loro l'appalto del magazzino, loro non erano i piùe lo sai che c'era un'offerta più competitiva". Così Massimo Hallecker, l'ex dipendente diai domiciliari (il gip ha respinto il carcere) si rivolge all'imprenditore Silvestro Riceputi (indagato) come emerge nell'di custodia cautelare firmata dal gip diDomenico Santoro in un'indagine sulla. L'intercettazione del 6 maggio 2021 svela quindi la 'confessione' dell'ex dipendente che "è venutoai propri doveri d'imparzialità".

