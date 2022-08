Coronavirus, oggi in Italia 18.813 contagiati e 121 decessi (Di lunedì 1 agosto 2022) Sono 18.813 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 36.966. Le vittime sono 121, in aumento rispetto alle 83 ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 1 agosto 2022) Sono 18.813 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri ierano stati 36.966. Le vittime sono 121, in aumento rispetto alle 83 ...

