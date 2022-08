Conti pubblici, a luglio settore statale in avanzo di 7,5 miliardi (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – A luglio, secondo i dati del Mef, il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un avanzo di 7.500 milioni, con un miglioramento di circa 2.000 milioni rispetto al corrispondente valore di luglio 2021, che si era chiuso con un avanzo di 5.473 milioni. Il fabbisogno dei primi sette mesi dell'anno in corso è pari a circa 34.400 milioni, in miglioramento di circa 44.800 milioni rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo del 2021 (79.219 milioni).Nel confronto con il corrispondente mese del 2021, il miglioramento del saldo – osserva il Mef – è dovuto in larga misura all'andamento positivo degli incassi fiscali la cui crescita è ascrivibile ai versamenti in autoliquidazione, sulla quale ha pesato la diversa calendarizzazione dei versamenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – A, secondo i dati del Mef, il saldo delsi è chiuso, in via provvisoria, con undi 7.500 milioni, con un miglioramento di circa 2.000 milioni rispetto al corrispondente valore di2021, che si era chiuso con undi 5.473 milioni. Il fabbisogno dei primi sette mesi dell'anno in corso è pari a circa 34.400 milioni, in miglioramento di circa 44.800 milioni rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo del 2021 (79.219 milioni).Nel confronto con il corrispondente mese del 2021, il miglioramento del saldo – osserva il Mef – è dovuto in larga misura all'andamento positivo degli incassi fiscali la cui crescita è ascrivibile ai versamenti in autoliquidazione, sulla quale ha pesato la diversa calendarizzazione dei versamenti ...

