Consumo Gas UE: ecco cosa vorrà dire per il riscaldamento in Italia (Di lunedì 1 agosto 2022) Raggiunto un accordo per il taglio dei consumi del gas nel prossimo inverno. L’Unione europea ha deciso per un taglio del gas del 15% ma ha anche previsto eccezioni e deroghe per alcuni Stati membri che si trovano in situazioni particolari. Vediamo quali sono i termini dell’accordo. Puoi trovare ulteriori approfondimenti sul tema sul Magazine di Immobiliare.it Eccezioni e deroghe previste nel piano di austerity Sono state previste, durante il Consiglio Ue, anche delle eccezioni o deroghe. Ad esempio sono ammesse eccezioni per gli Stati membri che non sono interconnessi alle reti del gas di altri Paesi europei e che quindi possono essere esentati perché non sarebbero in grado di liberare volumi significativi di gasdotti. Sono ammesse eccezioni anche per i Paesi le cui reti elettriche non sono sincronizzate con il sistema europeo e dipendono fortemente dal gas per la produzione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Raggiunto un accordo per il taglio dei consumi del gas nel prossimo inverno. L’Unione europea ha deciso per un taglio del gas del 15% ma ha anche previsto eccezioni e deroghe per alcuni Stati membri che si trovano in situazioni particolari. Vediamo quali sono i termini dell’accordo. Puoi trovare ulteriori approfondimenti sul tema sul Magazine di Immobiliare.it Eccezioni e deroghe previste nel piano di austerity Sono state previste, durante il Consiglio Ue, anche delle eccezioni o deroghe. Ad esempio sono ammesse eccezioni per gli Stati membri che non sono interconnessi alle reti del gas di altri Paesi europei e che quindi possono essere esentati perché non sarebbero in grado di liberare volumi significativi di gasdotti. Sono ammesse eccezioni anche per i Paesi le cui reti elettriche non sono sincronizzate con il sistema europeo e dipendono fortemente dal gas per la produzione di ...

Ettore_Rosato : Bene l’accordo #UE per ridurre il consumo di #gas del 15% con lo scopo di potenziare gli stoccaggi per l' inverno.… - davidedinoia : #elezioni tutto quello che oggi accade in Italia ha un solo responsabile. Il Prof. Mario Draghi. La gestione della… - alfonsocarfora1 : In 7 mesi il consumo di gas nei 27 paesi dell'Unione Europea è diminuito di 31 mld di metri cubi. +60,9% l'export v… - falcsmg : RT @susdefItalia: Taglio delle emissioni di gas serra, misure di adattamento, taglio del consumo di gas e petrolio, con una transizione ene… - susdefItalia : Taglio delle emissioni di gas serra, misure di adattamento, taglio del consumo di gas e petrolio, con una transizio… -