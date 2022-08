Consob semplifica procedura approvazione prospetti (Di lunedì 1 agosto 2022) Con l'entrata in vigore delle nuove regole (delibera 22423 del 28 luglio 2022 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) i procedimenti amministrativi saranno avviati sin dalla data di ... Leggi su borsaitaliana (Di lunedì 1 agosto 2022) Con l'entrata in vigore delle nuove regole (delibera 22423 del 28 luglio 2022 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) i procedimenti amministrativi saranno avviati sin dalla data di ...

AndreaPira : RT @MilanoFinanza: Consob semplifica la procedura per l'approvazione dei prospetti. Via libera ai documenti in inglese - MilanoFinanza : Consob semplifica la procedura per l'approvazione dei prospetti. Via libera ai documenti in inglese… -