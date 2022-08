Confine Serbia-Kosovo: sale la tensione (Di lunedì 1 agosto 2022) Cresce la tensione al Confine Serbia-Kosovo. Le autorità kosovare hanno chiuso due valichi di frontiera dopo che manifestanti kosovari di etnia serba sono scesi in piazza per protestare contro l’entrata in vigore della legge che vieta l’uso delle targhe serbe nel nord del Kosovo, regione a maggioranza serba. tensione al Confine Serbia-Kosovo: cosa sta succedendo? Leggi su periodicodaily (Di lunedì 1 agosto 2022) Cresce laal. Le autorità kosovare hanno chiuso due valichi di frontiera dopo che manifestanti kosovari di etnia serba sono scesi in piazza per protestare contro l’entrata in vigore della legge che vieta l’uso delle targhe serbe nel nord del, regione a maggioranza serba.al: cosa sta succedendo?

aldotorchiaro : Distrarre l’Italia mentre provano a far esplodere nuovo caos nei Balcani. La strategia di Putin sta funzionando: la… - masechi : ??Altissima tensione al confine tra Serbia e Kosovo. Sirene, posti di blocco, notizie di fuoco aperto da gruppi serb… - MediasetTgcom24 : Tensione al confine tra Serbia e Kosovo, Belgrado minaccia ritorsioni | Pristina fa dietrofront e rinvia legge su d… - Tony47560189 : Ci stanno provando in tutti i modi a far scoppiare la III guerra Alta tensione a confine Serbia-Kosovo, monito di V… - gelsominoforna1 : RT @elevisconti: Nelle provincie del #Kosovo al confine con la #Serbia, gli abitanti di etnia serba lamentano delle vessazioni tra cui l’ob… -