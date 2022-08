Concorso educazione motoria, scuola primaria: domanda supplenze dal 2 agosto (Di lunedì 1 agosto 2022) ****aggiornamento del 01/08/2022: il Concorso educazione motoria non è ancora stato avviato. Per questo motivo, per l’anno scolastico in arrivo si procederà con le supplenze che saranno attribuite ai docenti delle classi di Concorso A048 e A049. La domanda potrà essere inviata attraverso il sito POLIS Istanze Online dalle ore 9 del 2 agosto fino alle ore 14 del 16 agosto 2022. Per accedere alla compilazione della domanda è necessario essere in possesso di SPID o CIE, bisognerà inoltre essere abilitati al servizio Istanze Online. Il codice da inserire è EEEM. Scarica l’avviso ***aggiornamento del 15/04/2022: la pubblicazione del bando del Concorso educazione motoria è sempre più ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 1 agosto 2022) ****aggiornamento del 01/08/2022: ilnon è ancora stato avviato. Per questo motivo, per l’anno scolastico in arrivo si procederà con leche saranno attribuite ai docenti delle classi diA048 e A049. Lapotrà essere inviata attraverso il sito POLIS Istanze Online dalle ore 9 del 2fino alle ore 14 del 162022. Per accedere alla compilazione dellaè necessario essere in possesso di SPID o CIE, bisognerà inoltre essere abilitati al servizio Istanze Online. Il codice da inserire è EEEM. Scarica l’avviso ***aggiornamento del 15/04/2022: la pubblicazione del bando delè sempre più ...

