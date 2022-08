Con la guerra arriva la rivincita dei big del petrolio: nelle tasche degli azionisti 23 miliardi in tre mesi. E in Borsa sbaragliano i titoli tech (Di lunedì 1 agosto 2022) Da entrambi i lati dell’Atlantico il caro energia impoverisce le famiglie e mette in difficoltà le industrie. Ma fa ingranare il turbo ai conti dei vecchi giganti del petrolio, che tornano a gareggiare testa a testa con i big tecnologici e fanno felici gli azionisti con maxi piani di riacquisto di azioni proprie. Una rivincita a sorpresa della “old economy”, resa possibile dalla guerra in Ucraina e amarissima per chi sperava in una rapida transizione ecologica. Nel secondo trimestre 2022, mentre l’italiana Eni vedeva gli utili aumentare del 300% rispetto allo stesso periodo del 2021, Exxon Mobil ha fatto la bellezza di 17,85 miliardi di dollari di profitti superando il record di 15,9 miliardi raggiunto nel 2012 e facendo dimenticare il disastroso rosso (-22 miliardi) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Da entrambi i lati dell’Atlantico il caro energia impoverisce le famiglie e mette in difficoltà le industrie. Ma fa ingranare il turbo ai conti dei vecchi giganti del, che tornano a gareggiare testa a testa con i big tecnologici e fanno felici glicon maxi piani di riacquisto di azioni proprie. Unaa sorpresa della “old economy”, resa possibile dallain Ucraina e amarissima per chi sperava in una rapida transizione ecologica. Nel secondo trimestre 2022, mentre l’italiana Eni vedeva gli utili aumentare del 300% rispetto allo stesso periodo del 2021, Exxon Mobil ha fatto la bellezza di 17,85di dollari di profitti superando il record di 15,9raggiunto nel 2012 e facendo dimenticare il disastroso rosso (-22) ...

