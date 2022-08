Como, Fabregas inizia la sua avventura in Serie B: «Voglio vincere anche qui, ho la stessa ambizione di sempre» (Di lunedì 1 agosto 2022) Adesso è tutto ufficiale, con tanto di contratto già depositato in Lega. Con un colpo di calciomercato totalmente inaspettato il Como è riuscito a portare in Italia Cesc Fabregas, che dall’anno prossimo giocherà in Serie B. Lo spagnolo, che in carriera ha vinto tutto tra cui un Mondiale e due Europei, ha già fatto la conoscenza dei suoi nuovi tifosi, che lo hanno accolto in centinaia allo stadio Sinigaglia per dargli il benvenuto. Fabregas è arrivato con una sciarpa del Como al collo, e si è intrattenuto con decine di presenti per foto e autografi. Il giocatore, dopo aver ricevuto la calorosa accoglienza, si è diretto nella sala stampa dell’impianto per la sua prima conferenza da calciatore del Como. Fabregas ha firmato un contratto biennale e indosserà la maglia ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) Adesso è tutto ufficiale, con tanto di contratto già depositato in Lega. Con un colpo di calciomercato totalmente inaspettato ilè riuscito a portare in Italia Cesc, che dall’anno prossimo giocherà inB. Lo spagnolo, che in carriera ha vinto tutto tra cui un Mondiale e due Europei, ha già fatto la conoscenza dei suoi nuovi tifosi, che lo hanno accolto in centinaia allo stadio Sinigaglia per dargli il benvenuto.è arrivato con una sciarpa delal collo, e si è intrattenuto con decine di presenti per foto e autografi. Il giocatore, dopo aver ricevuto la calorosa accoglienza, si è diretto nella sala stampa dell’impianto per la sua prima conferenza da calciatore delha firmato un contratto biennale e indosserà la maglia ...

GoalItalia : ?? UFFICIALE?? È tutto vero, l'impossibile diventa possibile: Cesc #Fabregas è un nuovo giocatore del @Como_1907, in… - FBiasin : Cesc #Fàbregas è ufficialmente un nuovo giocatore del #Como e giocherà qua. Chiamalo scemo. - DiMarzio : .@Como_1907, @cesc4official si presenta: 'Sono qui per vincere. L'obiettivo è conquistare la promozione in Serie A' - jr_mozilla : RT @GoalItalia: 'Nel 2016 sono stato vicino al Milan' ?? Fabregas si presenta al Como: diventerà azionista ?? - infoitsport : Como, Fabregas: 'Grazie per aver creduto in me -