Come va a finire la visita di Pelosi a Taiwan (Di lunedì 1 agosto 2022) L'Esercito popolare di liberazione ha passato il giorno del suo novantacinquesimo compleanno, il 1 agosto, controllando i cieli: le forze armate di Pechino, che da giorni celebrano la loro fondazione e che in questi giorni faranno esercitazioni dimostrative preparate in ogni dettaglio, vogliono capire se Nancy Pelosi, speaker della Camera americana, sta davvero andando a Taiwan. Fonti americane dicono di sì: la Pelosi è in arrivo, è quasi certo, i dubbi sono sul suo eventuale pernottamento a Taipei. Il ministero degli Esteri cinese ha già detto: se davvero la funzionaria americana decide di fare tappa a Taiwan, "non staremo a guardare", le conseguenze saranno "enormi". Tutti noi stiamo controllando i cieli: ci sono siti che monitorano quanti accessi ci sono ai siti che tracciano i voli civili e militari (moltissimi), ...

